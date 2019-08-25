Хабиб - Порье: где смотреть чемпионский бой UFC, расписание трансляций

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (27-0) 7 сентября проведет бой против временного обладателя титула Дастина Порье (25-5, 1 NC). Поединок пройдет в Абу-Даби на UFC 242.

В прямом эфире турнир покажет российский "Первый канал". Начало мероприятия в 21:00 по киевскому времени.

Также "Первый" обеспечит актуальное и оперативное освещение промо-мероприятий перед турниром – открытой тренировки, официальной церемонии взвешивания и пресс-конференции.

Кроме того, трансляция боя будет доступна в официальной группе "Спорт на Первом" в социальной сети "Одноклассники".

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоевал чемпионство 6 октября 2018 года, победив ирландца Конора Макгрегора. Порье стал временным чемпионом организации после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019-го.

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