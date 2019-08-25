Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Хабиб - Порье: где смотреть чемпионский бой UFC, расписание трансляций

153 Читать материал на украинском

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (27-0) 7 сентября проведет бой против временного обладателя титула Дастина Порье (25-5, 1 NC). Поединок пройдет в Абу-Даби на UFC 242.

Хабиб - Порье: где смотреть чемпионский бой UFC, расписание трансляций

В прямом эфире турнир покажет российский "Первый канал". Начало мероприятия в 21:00 по киевскому времени.

Также "Первый" обеспечит актуальное и оперативное освещение промо-мероприятий перед турниром – открытой тренировки, официальной церемонии взвешивания и пресс-конференции.

Кроме того, трансляция боя будет доступна в официальной группе "Спорт на Первом" в социальной сети "Одноклассники".

Новости
Хабиб – Порье: назван фаворит чемпионского боя UFC

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоевал чемпионство 6 октября 2018 года, победив ирландца Конора Макгрегора. Порье стал временным чемпионом организации после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019-го.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Хабиб – Порье" на OBOZREVATEL.

Тема
Хабиб – Порье
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Место
ОАЭ Абу-Даби
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...