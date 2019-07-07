Хабиб попытался подраться на трибунах турнира UFC

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов спровоцировал конфликт с американским бойцом Нэйтом Диасом.

Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 239

Нурмагомедов пришел на турнире UFC 239, состоявшийся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, в качестве зрителя. Когда Диас уже проходи мимо россиянина, последний ему что то сказал. Это моментально накалило ситуацию. Избежать серьезной драки помогло лишь оперативное вмешательство сотрудников службы безопасности.

В 2015 году Нэйт с братом подрался с Хабибом и командой в зрительном зале на турнире WSOF в Лас-Вегасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября в Лас-Вегасе Конор МакГрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову поединок за титул чемпиона UFC в легком весе. При этом бой ознаменовался грандиозным скандалом: после его остановки россиянин выпрыгнул из клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора.

7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведет титульный бой против американца Дастина Порье.

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