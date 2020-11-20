Хабиб отреагировал на слухи о возобновлении карьеры

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
1,5 т.
Хабиб Нурмагомедов

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который является первым номером UFC вне зависимости от весовой категории, заявил, что не будет возвращаться в октагон.

Чемпион UFC в легком весе рассказал, что хочет заняться образованием и сельским хозяйством. Что касается спорта, то у Хабиба уже нет соревновательного интереса, поскольку он уже добрался до вершины.

"В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т. д., больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством – не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте начинал тренироваться. Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет", – цитирует слова Нурмагомедова издание ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава UFC Дэйна Уайт выразил уверенность в том, что Хабиб все же возобновит спортивную карьеру.

UFCХабиб Нурмагомедов