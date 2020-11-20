Хабиб отреагировал на слухи о возобновлении карьеры

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который является первым номером UFC вне зависимости от весовой категории, заявил, что не будет возвращаться в октагон.

Чемпион UFC в легком весе рассказал, что хочет заняться образованием и сельским хозяйством. Что касается спорта, то у Хабиба уже нет соревновательного интереса, поскольку он уже добрался до вершины.

"В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т. д., больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством – не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте начинал тренироваться. Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет", – цитирует слова Нурмагомедова издание ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава UFC Дэйна Уайт выразил уверенность в том, что Хабиб все же возобновит спортивную карьеру.