Хабиб о завершении карьеры: мысли были разные, я не начинающий боец

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что задумывался о завершении карьеры после смерти отца.

Как заявил спортсмен на пресс-конференции в Москве, на данный момент он не рассматривает такую возможность.

"Насчет того, чтобы завершать. Мысли разные были. Но в данный момент назначили бой, я к нему готовлюсь. Не строю долгосрочных планов. Мне будет 32 года, я не начинающий боец. Я ветеран, можно сказать. Если посмотреть, у меня за плечами хорошая карьера. Сейчас я хочу быть занятым чем-то. А дальше – посмотрим. Тренировки помогают мне отвлечься от всех новостей, от всего, что происходит вокруг. Какой совет дал бы мне отец? Советы всегда были строгими, краткие. Он сказал бы, чтобы я не отвлекался, готовился", – приводит слова Хабиба Чемпионат.com.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок против американца Джастина Гэтжи на UFC 254.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап умер 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусом. У него были повреждены 75% легких, а кроме того понадобилась операция на сердце.