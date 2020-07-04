Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время похорон отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь.

По словам знаменитого бойца народы Дагестана и Чечни сделали всё возможное ради спасения Нурмагомедова-старшего

"От всего… Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Всё, что было в наших силах, мы сделали… А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы", – рассказал боец на видео, размещённом на странице News095 в Instagram.

25 апреля Хабиб-старший был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию. 3 мая отца Хабиба в экстренном порядке доставили в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем. Ему сделали операцию и ввели в медикаментозную кому. У него также обнаружили коронавирус, который поразил 75% его легких. Абдулманап не мог дышать самостоятельно, поэтому его подключили к аппарату ЭКМО.

3 июля Абдулманап Нурмагомедов умер. Позже СМИ назвали главную причину смерти.