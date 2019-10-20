"Это фиаско, алкаш": Хабиб и МакГрегор устроили разборки

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор устроил разборки с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Все началось с ответа ирландца президенту промоушена Дэйне Уайту, который заявил, что Конор больше не тот парень, который может выбирать себе бои, а Хабиб Нурмагомедов – босс.

"Это кто не тот парень? У вашего паренька был турнир в шатре. Это была палатка на гребанном песке. Продолжайте обманывать свою лошадку. Чемпионат нюхания ракушек", – написал Макгрегор.

Хабиб отреагировал на твит Конора: "Это фиаско, алкаш".

Макгрегор тоже ответил, причем на русском языке: "Увидимся в Москве, киска". Следом Хабиб написал: "В Москве насильников не ждут".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоевал чемпионство 6 октября 2018 года, победив Макгрегора.

При этом бой ознаменовался грандиозным скандалом: после его остановки россиянин выпрыгнул из клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора.

В сентябре Хабиб победил Дастина Порье удушающим приемом и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

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