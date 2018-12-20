У Хабиба назвали гонорар за реванш с МакГрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова назвал сумму, за которую его сын готов провести реванш с ирландским бойцом Конором МакГрегором.

"Предлагали 15 миллионов за реванш с Макгрегором. А зачем? 30, ребята, 30. Было такое предложение. Ну, сразу или через полгода, и так далее. Посмотрим. Кое-какие навыки улучшились у Макгрегора. Есть моменты, есть рост, мы это замечаем. Но мы-то на другом уровне сейчас в ударной технике. Раньше могли говорить, что мы уроним его? Нет", — заявил отец Хабиба Sport24.

Абдулманап Нурмагомедов считает, что кроме поединка с Конором у его сына есть еще целый ряд других интересных предложений.

"Еще такой момент. Есть же ребята, которые заслужили и ждут Хабиба. Мы должны их уважать. Этот момент тоже нужно учитывать. А так, как говорится, собрать зрителей, поиметь деньжат чуть-чуть, скажем, понабрать хайпа, как говорят, еще больше этих подписчиков.

Есть возможность, сейчас время выбора. Наша задача — готовиться, выступить, выиграть. А задача промоушна — готовить новый контракт с учетом наших интересов. Один бой — где угодно, с кем угодно и когда угодно. Мы выбираем, ставим точку", — уверен тренер Хабиба.

Напомним, что Нурмагомедов одержал победу в бое против МакГрегора удушающим приемом. После поединка россиянин устроил драку с болельщиками, за что был лишен гонорара и дисквалифицирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вызывающе грубо повел себя во время интервью с российским журналистом. Особый гнев у дагестанского бойца вызвал вопрос, почему он не выходит под флагом его страны.