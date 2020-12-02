Хабиб назвал сумму, за которую мог бы возобновить карьеру

Михаил Морозов Другие виды спорта 15:11, 2.12.2020

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что еще не говорил с главой организации Дэйной Уайтом о возможном возобновлении карьеры.

Несмотря на это, россиянин догадывается о том, что американский промоутер может предложить ему большую сумму денег и поединок с победителем боя между Конором МакГрегором и Дастином Порье, который запланирован на 23 января. Хабиб несколько раз сделал акцент на том, что спортивного интереса у него нет.

"Думаю, что в первую очередь он предложит деньги. Соперником удивить тяжело будет. С кем мне драться? С МакГрегором или Порье? Что мне с ними делать? Тут только деньги, спортивного интереса нет. Я обоих придушил, оба были чемпионами, оба сдались. Мне не интересно с ними снова драться, бегать. Но только представьте, если 100 миллионов долларов предложат – вот это уже проблема", – сказал Нурмагомедов во время пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем бою Хабиб досрочно победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде и объявил о завершении карьеры.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Шмыгаль пообещал резко повысить зарплаты медикам и педагогам в 2021-м: названы цифры

В Киеве планируют построить 100 станций метро за 20 лет

Украинцам перестанут назначать пенсии без стажа: кто останется без выплат и что делать

Врачи начали массово увольняться после поручения Путина о масштабной вакцинации от COVID-19

НАБУ обвинило Офис Венедиктовой в срыве задержания заместителя Ермака