Хабиб назвал сумму, за которую мог бы возобновить карьеру

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что еще не говорил с главой организации Дэйной Уайтом о возможном возобновлении карьеры.

Несмотря на это, россиянин догадывается о том, что американский промоутер может предложить ему большую сумму денег и поединок с победителем боя между Конором МакГрегором и Дастином Порье, который запланирован на 23 января. Хабиб несколько раз сделал акцент на том, что спортивного интереса у него нет.

"Думаю, что в первую очередь он предложит деньги. Соперником удивить тяжело будет. С кем мне драться? С МакГрегором или Порье? Что мне с ними делать? Тут только деньги, спортивного интереса нет. Я обоих придушил, оба были чемпионами, оба сдались. Мне не интересно с ними снова драться, бегать. Но только представьте, если 100 миллионов долларов предложат – вот это уже проблема", – сказал Нурмагомедов во время пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем бою Хабиб досрочно победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде и объявил о завершении карьеры.