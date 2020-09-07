Хабиб – критикам: с какого перепуга я должен так драться?

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не обращает внимания на критику экспертов и болельщиков за то, что большинство поединков он проводит в партере.

Об этом сам спортсмен заявил в интервью "Спорт-Экспресс". По его словам, он использует свои сильные стороны.

"Надо смотреть в корень. Моя лучшая сторона – грэпплинг, контроль сверху. С какого перепуга я должен драться так, как хотят люди? Я доминирующий чемпион. Я 12 лет в этом виде спорта. Еще не было в истории смешанных единоборств, чтобы человек, выступающий на таком высоком уровне, так долго шел без поражений. Думаю, это бойцовское IQ. Это то, чем я отличаюсь от тех людей, которые задают вопросы, почему я дерусь так, а не иначе. Это решаю я", – заявил Хабиб.

Напомним, 25 октября Хабиб Нурмагомедов сразится с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес анонсировал реванш своего подопечного с Конором МакГрегором.