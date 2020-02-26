Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что ирландец Конор МакГрегор не подходит на роль его следующего соперника, потому что является "липовым" претендентом на пояс.

Россиянин также вспомнил об их первой встрече в октагоне, состоявшейся полтора года назад.

"Народ хочет увидеть продолжение того, что случилось в 2018 году, им нужна драма. Если вы спросите людей: "Кто победит?", то 99 процентов ответят, что я. Реванш стоит устраивать только ради большого шоу. В плане денег этот бой будет хорошим, в плане драмы – тоже. Но если мы будем говорить о поединке за звание чемпиона в легком весе, то Конор мне не подходит. Я беспокоюсь о своем наследии. Чтобы оно было достойным, я должен побеждать серьезных бойцов, должен драться с реальными претендентами на чемпионский пояс, а не липовыми", – заявил Нурмагомедов в интервью TMZ.

Хабиб Нурмагомедов

В октября 2018 года Нурмагомедов победил ирландского бойца и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В январе 2020-го МакГрегор вернулся в октагон впервые после поражения от Хабиба и победил Дональда Серроне техническим нокаутом в первом раунде.

Нурмагомедов проведет свой следующий бой 18 апреля в Нью-Йорке, где сразится с Тони Фергюсоном.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из более ранних заявлений Хабиб оскорбил Конора, назвав его "придурком", и отказался от $100 млн за бой.

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