Главная Новости
26 февраля • обновлено в 16:49
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Хабиб – Конор 2: россиянин оскорбил МакГрегора, назвав его "липовым" бойцом

1.3т
Читать материал на украинском

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что ирландец Конор МакГрегор не подходит на роль его следующего соперника, потому что является "липовым" претендентом на пояс.

Россиянин также вспомнил об их первой встрече в октагоне, состоявшейся полтора года назад.

"Народ хочет увидеть продолжение того, что случилось в 2018 году, им нужна драма. Если вы спросите людей: "Кто победит?", то 99 процентов ответят, что я. Реванш стоит устраивать только ради большого шоу. В плане денег этот бой будет хорошим, в плане драмы – тоже. Но если мы будем говорить о поединке за звание чемпиона в легком весе, то Конор мне не подходит. Я беспокоюсь о своем наследии. Чтобы оно было достойным, я должен побеждать серьезных бойцов, должен драться с реальными претендентами на чемпионский пояс, а не липовыми", – заявил Нурмагомедов в интервью TMZ.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

В октября 2018 года Нурмагомедов победил ирландского бойца и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В январе 2020-го МакГрегор вернулся в октагон впервые после поражения от Хабиба и победил Дональда Серроне техническим нокаутом в первом раунде.

Нурмагомедов проведет свой следующий бой 18 апреля в Нью-Йорке, где сразится с Тони Фергюсоном.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из более ранних заявлений Хабиб оскорбил Конора, назвав его "придурком", и отказался от $100 млн за бой.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Юрий Трохимчук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Тьяго Уайлд
VS
Хуан Лондеро
Победа Хуана Лондеро с форой в -3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Хуан Пабло Варильяс
VS
Альберт Рамос
Победа Альберта Рамоса с форой в -3,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Зальцбург
VS
Айнтрахт
Гости не проиграют
2.11 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Спортинг
Тотал меньше 2,5 гола
1.88 Сделать ставку
Мальме
VS
Вольфсбург
Победа хозяев
3.30 Сделать ставку
ЛАСК
VS
АЗ Алкмар
Победа хозяев
1.88 Сделать ставку
Интер
VS
Лудогорец
Обе забьют
2.28 Сделать ставку
Рафаэль Надаль
VS
Миомич Кечманович
Победа Миомира Кечмановича с форой в +6,0 гейма
1.77 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Педро Мартинес
Победа Стэна Вавринки с форой в -4,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Адриан Маннарино
VS
Григор Димитров
Победа Григора Димитрова с форой в -3,5 гейма
1.84 Сделать ставку