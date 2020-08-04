Хабиб к Гэтжи: унесу тебя на дно океана и утоплю

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал видео с тренировкой своего следующего соперника Джастина Гэтжи, пообещав отправить его на дно океана и утопить.

"Джастин – отличный парень и хороший соперник для меня. Но когда мы окажемся в октагоне, он должен быть готов не только к боксерскому поединку, ведь я не Дастин и не Тони (Порье и Фергюсон. – Ред.). Я унесу его на дно океана и утоплю", – написал Хабиб в комментариях под роликом.

Хабиб прокомментировал тренировку Гэтжи Instagram Джо Рогана

Напомним, что россиянин долгое время хранил молчание после смерти своего отца. Абдулманап умер в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава UFC Дэйна Уайт назвал точную дату боя Нурмагомедова и Гэтжи.