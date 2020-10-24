Хабиб – Гэтжи: смотреть онлайн трансляцию главного боя UFC 254

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в субботу, 24 октября, проведет первый за год поединок.

В рамках шоу UFC 254 спортсмен из РФ проведет защиту титула сильнейшего в легком весе. В Абу-Даби Нурмагомедов сразится с американцем Джастином Гетжи. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию бой Хабиб – Гетжи. Ориентировочное начало – в 23:00 по киевскому времени.

ПРОМО БОЯ ХАБИБ – ГЕТЖИ

ГДЕ СМОТРЕТЬ ХАБИБ – ГЕТЖИ

Увидеть поединок в Украине можно будет благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo.

В России эфир из Объединенных Арабских Эмиратов проведет телеканал РЕН ТВ.

ПРОГНОЗ НА ХАБИБ – ГЕТЖИ

Фаворитом противостояния считается российский чемпион, ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 1,30.

Успех же Гэтжи оценивается котировкой 3,50. При этом букмекеры уверены, что бой не пройдет всю дистанцию в пять раундов. Показатели на соответствующую позицию достигают уровня 1,45.

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ГОНОРАРЫ БОЯ ХАБИБ – ГЕТЖИ

Известно, что российский боец заработает гарантированные 8 миллионов долларов.

В свою очередь гонорар американца составит минимум пять миллионов в американской валюте.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе:

– Вы должны спросить, какая разница между дагестанской борьбой и американской. Понимаю, что Джастин в курсе, что такое борьба. Но как насчет бороться 25 минут подряд? Если я схвачу его, то уже не отпущу и буду готов давить всю ночь. Гэтжи был хорошим чемпионом в других организациях. Он побил Тони Фергюсона и много кого еще. Думаю, победить такого соперника – многое значит для моего наследия.

Джастин Гэтжи, временный чемпион UFC в легком весе:

– Я не буду сдаваться, если будет удушающий прием. Уснуть не страшно. Но если мне будет суждено умереть, пусть так и будет. Я готов. Знаю ли я российских бойцов и спортсменов? Знаю немногих. Но знаю одну сумасшедшую вещь о его фанатах: они самые серьезные парни на земле, но их очень легко довести до слез. И когда я уложу Хабиба, тысячи его поклонников будут плакать.

ВЗВЕШИВАНИЕ ПЕРЕД БОЕМ

Оба бойца вписались в лимит легкого веса – 70,3 килограмма. Но если американец справился с задачей легко, то Хабибу на взвешивании ему пришлось раздеваться догола.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном реванше с Конором МакГрегором.