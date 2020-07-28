Хабиб – Гэтжи: названа точная дата боя
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что поединок за титул чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи пройдет 24 октября.
"Бой состоится 24 октября. Хабибу было очень тяжело, поскольку его отец был для него героем. Он очень любил отца и был с ним очень близок", – цитирует слова Уайта издание CNN.
Несмотря на то, что место проведения поединка остается неизвестным, глава UFC выразил уверенность в том, что он состоится в запланированную дату.
Напомним, что отец Хабиба Абдулманап умер 3 июля в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Дэйна Уайт заявлял, что в последнее время не общался с россиянином, поскольку хотел дать ему время самостоятельно отойти от смертельной трагедии в семье.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нурмагомедов предлагал Гэтжи подраться с Конором МакГрегором.