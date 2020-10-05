Хабиб – Гэтжи: назван фаворит главного боя UFC 254

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считается явным фаворитом в поединке против американского претендента Джастина Гэтжи.

Спортсмены подерутся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в субботу, 24 октября, в рамках вечера смешанных единоборств UFC 254. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Хабиб – Гэтжи. Ориентировочное начало – в 23:00 по киевскому времени.

Аналитики за три недели до боя за титул сильнейшего в легком весе принимают ставки на победу российского чемпиона с коэффициентом 1,36. А показатели на успех американца достигают уровня 3,25.

Отметим, что в своем последнем поединке Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье. В свою очередь Джастин Гэтжи сенсационно нокаутировал своего соотечественника Тони Фергюсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов пообещал фанатам грандиозный бой после победы над Джастином Гэтжи.