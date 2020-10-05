Хабиб – Гэтжи: назван фаворит главного боя UFC 254

Александр Чеканов Другие виды спорта 18:52, 5.10.2020

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считается явным фаворитом в поединке против американского претендента Джастина Гэтжи.

Спортсмены подерутся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в субботу, 24 октября, в рамках вечера смешанных единоборств UFC 254. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Хабиб – Гэтжи. Ориентировочное начало – в 23:00 по киевскому времени.

Аналитики за три недели до боя за титул сильнейшего в легком весе принимают ставки на победу российского чемпиона с коэффициентом 1,36. А показатели на успех американца достигают уровня 3,25.

Отметим, что в своем последнем поединке Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье. В свою очередь Джастин Гэтжи сенсационно нокаутировал своего соотечественника Тони Фергюсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов пообещал фанатам грандиозный бой после победы над Джастином Гэтжи.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Шмыгаль заявил, что в Украине перестанут платить пенсии: когда, почему и что делать

Игорь Кондратюк: с 2014 года я с россиянами не общаюсь

В Европарламенте пригрозили отменой безвиза олигархам и политикам из-за "Слуги народа"

В Госдепе США оценили борьбу Зеленского с коррупцией и пригрозили РФ новыми санкциями

В Швейцарии установили самую высокую минимальную зарплату в мире