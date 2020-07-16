Хабиб – Гэтжи: глава UFC высказался о сроках проведения боя

Михаил Морозов Другие виды спорта 13:55, 16.07.2020

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что чемпионский поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи все еще может состояться в сентябре.

"Я не думаю, что проведение боя в сентябре исключено. Я жду, пока россиянин выйдет на связь. Я решил оставить его в покое до того момента, пока он не будет готов говорить. Я писал ему в день смерти отца, но он до сих пор мне не ответил", – цитирует слова Уайта издание EssentiallySports.

Напомним, что Гэтжи стал обладателем временного титула в легком весе после того, как заменил Хабиба в поединке против Тони Фергюсона и добыл сенсационную победу нокаутом.

Россиянин готовился к бою против Гэтжи, но его отец Абдулманап умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом, поэтому точная дата противостояния между Нурмагомедовым и американцем остается неизвестной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хабиб впервые прокомментировал смерть отца.

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