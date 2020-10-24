Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов (29-0) победил временного чемпиона Джастина Гэтжи (22-3) и защитил свой титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Главный поединок турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби завершился приемом удушение "треугольником" во втором раунде. После боя Нурмагомедов заявил, что это был его последний бой.

Россиянин победил во 2-м раунде

Оба бойцы аккуратно начали встречу, держа дистанцию. Джастину удалось несколько раз достать голову россиянина ударом в голову. Хабиб в ответ раз пытался перевести бой в партер. Постепенно удары в стойке от Нурмагомедова становились более уверенными. Первый проход в ноги прошел за 30 секунд до конца раунда, Хабиб попытался "удушить" американца, но того спас гонг.

Во втором отрезке Нурмагомедов почти сразу перевел бой в партер, где успешно провел прием, захватив шею соперника ногами.

Во время флеш-интервью Хабиб признался, что после смерти своего отца он пообещал матери, что больше не будет драться.

"Я простой парнишка из горного села. Мой брат мне сказал, что Google говорит, что я самый обсуждаемый человек на планете. Я не поверил. У вас всех есть родители. Заботьтесь о них. У меня есть мама", – сказал российский боец и расплакался.

Хабиб завершил карьеру

Как сообщал OBOZREVATEL, свой предыдущий поединок Хабиб провел в сентябре 2019-го, на турнире UFC 242 в Абу-Даби победив удушающим приемом американца Дастина Порье.

Ранее Хабиба Нурмагомедова перед боем с Гэтжи поддержал Криштиану Роналду.