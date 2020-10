Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов (29-0) победил временного чемпиона Джастина Гэтжи (22-3) и защитил свой титул чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Главный поединок турнира UFC 245 Бойцовском острове в Абу-Даби завершился приемом удушение "треугольником" во втором раунде. После боя Нурмагомедов заявил, что это был его последний бой.

Оба бойцы аккуратно начали встречу, держа дистанцию. Джастину удалось несколько раз достать голову россиянина ударом в голову. Хабиб в ответ раз пытался перевести бой в партер. Постепенно удары в стойке от Нурмагомедова становились более уверенными. Первый проход в ноги прошел за 30 секунд до конца раунда, Хабиб попытался "удушить" американца, но того спас гонг.

Во втором отрезке Нурмагомедов почти сразу перевел бой в партер, где успешно провел прием, захватив шею соперника ногами.

TWENTY NINE AND ZERO. 🏆 @TeamKhabib with an ALL-TIMER of a performance! #UFC254 🏝️ #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/iV30m8zVh1

Во время флеш-интервью Хабиб признался, что после смерти своего отца он пообещал матери, что больше не будет драться.

"It's going to be my last fight."



With a promise to his father, 🏆 @TeamKhabib retires as one of the greatest to EVER do it. #UFC254 pic.twitter.com/6brsEPp5E5