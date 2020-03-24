Хабиб - Фергюсон: стали известны новые подробности боя

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что на 99% нашел место для проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который уже точно не состоится в Бруклине, как было запланировано.

"Я знаю, где он будет проведен. Но я пока не готов назвать вам место. Я знаю многие вещи… Там не будет зрителей. Это будет закрытое мероприятие", – цитирует слова Уайта MMA Junkie.

Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт и Тони Фергюсон

Напомним, что поединок, который должен был состояться 18 апреля в Бруклине, будет перенесен в другое место, поскольку Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение события UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт заявил, что бой состоится, несмотря на коронавирус.

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