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17 марта • обновлено в 12:52
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Хабиб - Фергюсон: глава UFC сделал новое заявление о проведении боя

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Поединок между чемпионом UFC в легком дивизионе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

Хабиб - Фергюсон: глава UFC сделал новое заявление о проведении боя

Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

"Бой Хабиб – Фергюсон состоится. Вероятно, даже не в США. Без зрителей. Но этот бой состоится", – сказал Уайт, которого цитирует ESPN.

Первоначально поединок Нурмагомедов – Фергюсон должен был пройти в Нью-Йорке, но власти города запретили его из-за эпидемии. Затем было принято решение перенести бой на запасную арену в Лас-Вегасе, но власти штата Невада приняли аналогичное решение.

Сейчас UFC ищет новое место для их боя, запланированного на 18 апреля. К тому же сообщается, что зал AKA в Сан-Хосе, где тренируется Хабиб, могут закрыть из-за угрозы распространения болезни. Отметим, что ранее бой между россиянином и американцем отменялся четыре раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хабиб высказался о возможной пятой отмене боя с Фергюсоном.

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Автор
Денис Карпов
Темы
UFC MMA Хабиб - Фергюсон
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
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