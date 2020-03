Хабиб - Фергюсон: глава UFC сделал новое заявление о проведении боя

Поединок между чемпионом UFC в легком дивизионе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

"Бой Хабиб – Фергюсон состоится. Вероятно, даже не в США. Без зрителей. Но этот бой состоится", – сказал Уайт, которого цитирует ESPN.

“We have no choice now but to postpone these fights. So we’re postponing the next three events, but Tony Ferguson versus Khabib, April 18, is still on and that will still happen.”@danawhite joined @SportsCenter to address the postponement of upcoming UFC events. pic.twitter.com/FxKOAKnOEv