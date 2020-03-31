Хабиб - Фергюсон: глава UFC поставил точку в проведении боя

Глава UFC Дэйна Уайт пообещал во что бы то ни стало провести событие UFC 249, главным боем которого является поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

"Знайте: бой состоится 18 апреля где-нибудь на этой гр*баной планете Земля. Когда придет время, я назову вам место его проведения", – сказал Уайт в интервью изданию BJPenn.

Дэйна Уайт talkSPORT

Он также наехал на представителей СМИ, обвинив их в том, что они помешали ему решить вопрос с локацией, на которой должно пройти событие.

"Многие работники СМИ – полные идиоты. Как только ты делишься с ними какой-то информацией, они тут же пытаются разрушить все, над чем ты работал. Поэтому я сказал им всем отвалить. Больше я им ничего не скажу", – добавил глава организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хабиб заявил, что из-за закрытия границ России его бой против Фергюсона, вероятно, не состоится. В СМИ также появилось имя бойца, который с наибольшей вероятностью должен заменить россиянина.

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