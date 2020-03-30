Хабиб – Фергюсон: американцу уже ищут нового соперника на UFC 249

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что из-за закрытия границ его бой против Тони Фергюсона, вероятно, не состоится, а американцу ищут нового соперника.

Хабиб Нурмагомедов Instagram Хабиба Нурмагомедова

"Сейчас до меня дошла информация, что UFC готовится провести турнир в Америке. Но в данный момент я не могу не вылететь из России, не въехать в Америку. Они проведут UFC 249 со мной или без меня. Я не противник этого, бойцы должны отрабатывать контракт. Как мне стало известно, сейчас уже ищут соперника для Тони Фергюсона. Так как он находится в Америке, а я не могу вылететь из России и, если они хотят провести турнир, то для Тони нужен соперник", – рассказал Нурмагомедов во время прямого эфира в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный комментатор Джо Роган отказался комментировать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, заявив что этот бой проклят.

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