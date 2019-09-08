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8 сентября • обновлено в 12:50
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"Хабиб - это Кличко от бокса": реакция сети на чемпионский бой UFC

1.6т Читать материал на украинском

Победа чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье вызвала противоречивые эмоции у российского сегмента интернета.

Хабиб - Порье

Хабиб - Порье

Многие фанаты сравнивают великолепные результаты Хабиба в ММА с показателями украинца Владимира Кличко в боксе.

"Хабиб это Кличко от Бокса, "Атлетико" от футбола, "Нэшвилл" от хоккея", "Деклассировал. По поводу гильотины от Порье - там даже не близко было. Борца такого уровня через руку не задушить", - пишут юзеры.

В тоже время, болельщики в сети недовольны тем, что дагестанец побеждает лишь благодаря своей технике борца, а также хитростям при наборе массы после взвешивания. По мнению россиян бой превращается в скучную возню на канвасе.

"Честно смотрел Хабиба в первый раз, хотя тяжовиков UFC смотрю регулярно. И последний. Все по делу говорили - не зрелищно. Да плюс ко всему ещё такое нае*алово", - отмечают пользователи.

"Хабиб - это Кличко от бокса": реакция сети на чемпионский бой UFC
"Хабиб - это Кличко от бокса": реакция сети на чемпионский бой UFC
"Хабиб - это Кличко от бокса": реакция сети на чемпионский бой UFC
"Хабиб - это Кличко от бокса": реакция сети на чемпионский бой UFC
"Хабиб - это Кличко от бокса": реакция сети на чемпионский бой UFC
"Хабиб - это Кличко от бокса": реакция сети на чемпионский бой UFC
"Хабиб - это Кличко от бокса": реакция сети на чемпионский бой UFC
"Хабиб - это Кличко от бокса": реакция сети на чемпионский бой UFC
"Хабиб - это Кличко от бокса": реакция сети на чемпионский бой UFC
"Хабиб - это Кличко от бокса": реакция сети на чемпионский бой UFC
Новости
Хабиб снова выпрыгнул из клетки после боя

Как сообщал OBOZREVATEL, главный бой на турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье завершился в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.

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Читайте все новости по теме "Хабиб – Порье" на OBOZREVATEL.

Темы
Хабиб – Порье UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Место
ОАЭ Абу-Даби
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Клички - очень скучные боксёры. Мэр ничё такой, весёлый получился). А боксёры - скука...
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