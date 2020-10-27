Хабиб: думал сняться с боя против Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что из-за трудностей, которые возникли у него во время тренировочного лагеря, думал сняться с боя против Джастина Гэтжи.

Он рассказал, что сначала болел на протяжении двух недель, а затем сломал палец на ноге, только начав тренироваться. На своей странице в Instagram Нурмагомедов опубликовал рентген-снимок, датированный 7 октября, а также фотографию своей ноги 8 октября.

"Лагерь очень тяжело прошел. Как прилетел туда, я где-то две недели болел. Я был в больнице шесть дней. Мы думали сняться. Начал тренироваться и палец сломал на ноге. Очень тяжелый лагерь был, но тренировки и терпение принесли свои плоды", – цитирует Хабиба издание Чемпионат.

Хабиб показал рентген-снимок Instagram Хабиба Нурмагомедова

Хабиб показал левую ногу после перелома пальца Instagram Хабиба Нурмагомедова

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин одержал победу над Гэтжи, "задушив" его во втором раунде, и объявил о завершении карьеры. Позже Нурмагомедов объяснил свое решение.