Губерниев устроил разнос олимпийской чемпионке Резцовой

Российский комментатор на телеканале "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев опубликовал гневную тираду в адрес трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой из-за ее слов о коронавирусе.

"Я вот думаю, если человек несколько десятилетий назад выиграл золото в спорте, разве это дает ему пожизненное право нести всякую х**ню? Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге! И самое главное: мы делаем культ из таких людей, людей безмозглых, ничего не понимающих, абсолютных пустышек и тд!" – написал Губерниев у себя в Telegram-канале.

Дмитрий Губерниев RT

Он объяснил свою злость тем, что на фоне опасной ситуации во всем мире Резцова оправдывала массовые собрания, хоть они и ставят под угрозу здоровье людей.

"И, ставя точку в истории с моим бывшим кумиром Резцовой, ребята, дело не в поездке во Владимир и не в прогулках. Дело в том, что на фоне пандемии, угрозы жизни людей, человек оправдывал массовые гулянки, пикники и плевал нам всем в лицо!" – подытожил комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из депутатов Госдумы России Дмитрий Свищев раскритиковал Резцову за ее комментарии о коронавирусе и карантине.

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