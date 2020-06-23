Губерниев после выступления Путина посоветовал футболистам "затянуть пояса"

Максим Богданов Другие виды спорта 22:52, 23.06.2020 Обновлено: 00:05, 24.06.2020

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно введения повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян.

По мнению одиозного журналиста, футболисты и хоккеисты "попали".

"Налог повысили! Сумеют ли собраться? Не посрамят ли клубы свои? Матушку-сборную? И родственников их жалко мне... Потерпите, родимые, затяните пояса", – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

t.me/RealGuberniev/719

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин в своем выступлении предложил с января 2021 года повысить налоговые ставки с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год (более 72 тысяч долларов).

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