Главная Новости
21 ноября • обновлено в 13:37
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Грозит увольнение: брата Хабиба отстранили из UFC на полгода

598
Читать материал на украинском

Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова – Абубакар Нурмагомедов – получил максимальное по длительности отстранение от боев в UFC по медицинским показаниям.

Хабиб Нурмагомедов и Абубакар Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов и Абубакар Нурмагомедов

sport-nation.net

Российский боец пропустит полгода после боя с немцем Давидом Завадой, которому Нурмагомедов проиграл на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. По информации mmafighting.com, брат Хабиба повредил в этом бою левый локоть.

Кроме того, его второе подряд поражение в UFC станет для него последним в этой организации, заявил тренер Абдулманап Нурмагомедов, который является отцом и наставником Хабиба. В поединке 9 ноября Абубакар проиграл из-за нарушения дисциплины, отметил коуч.

Новости
"Одна – у инвалида": отец и тренер Хабиба станет многоженцем

"Это его ошибка. Он сожалеет об этом. Абубакар был уверен, что выиграет, но получилось совсем иначе. Он не совсем дружит с дисциплиной. Но UFC же не терпит этого. Следующее поражение –вылетит, вопрос закроется. Хочет драться, значит будет пахать", –добавил специалист в комментарии ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде удушающим приемом в первом раунде. Это был дебютный бой россиянина в UFС.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги