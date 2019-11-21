Грозит увольнение: брата Хабиба отстранили из UFC на полгода

Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова – Абубакар Нурмагомедов – получил максимальное по длительности отстранение от боев в UFC по медицинским показаниям.

Хабиб Нурмагомедов и Абубакар Нурмагомедов sport-nation.net

Российский боец пропустит полгода после боя с немцем Давидом Завадой, которому Нурмагомедов проиграл на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. По информации mmafighting.com, брат Хабиба повредил в этом бою левый локоть.

Кроме того, его второе подряд поражение в UFC станет для него последним в этой организации, заявил тренер Абдулманап Нурмагомедов, который является отцом и наставником Хабиба. В поединке 9 ноября Абубакар проиграл из-за нарушения дисциплины, отметил коуч.

"Это его ошибка. Он сожалеет об этом. Абубакар был уверен, что выиграет, но получилось совсем иначе. Он не совсем дружит с дисциплиной. Но UFC же не терпит этого. Следующее поражение –вылетит, вопрос закроется. Хочет драться, значит будет пахать", –добавил специалист в комментарии ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде удушающим приемом в первом раунде. Это был дебютный бой россиянина в UFС.

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