Грабитель, забравшийся в дом известного бойца UFC Энтони Смита и устроивший с ним ожесточенную драку, попал на запись видеонаблюдения.

Перед тем как вломиться к Смиту, злоумышленник пытался попасть на территорию одного из его соседей. Он поднялся на крыльцо и попробовал открыть входную дверь. Увидев, что она закрыта, грабитель начал пронзительно кричать и призывать хозяев "убираться из дома".

Энтони Смит Bleacher Report

Пока неизвестно, является ли такое его поведение следствием проблем с психическим здоровьем или оно связано с употреблением наркотиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Смит назвал драку против этого преступника одной из самых сложных в его жизни. Несмотря на ожесточенное сопротивление, бойцу UFC удалось сдержать грабителя и передать его в руки полиции.