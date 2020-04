Грабитель, забравшийся в дом известного бойца UFC Энтони Смита и устроивший с ним ожесточенную драку, попал на запись видеонаблюдения.

Перед тем как вломиться к Смиту, злоумышленник пытался попасть на территорию одного из его соседей. Он поднялся на крыльцо и попробовал открыть входную дверь. Увидев, что она закрыта, грабитель начал пронзительно кричать и призывать хозяев "убираться из дома".

.@lionheartasmith says he's still ready to fight on 4/25 even after he fought off an intruder at his home over the weekend. This is video for the suspect after he allegedly broke into another man's home before going to Smith's. Smith describes what happened.@3NewsNowOmaha pic.twitter.com/mGwSlTjimo