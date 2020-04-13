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13 апреля • обновлено в 11:10
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Грабитель, забравшийся в дом бойца UFC Энтони Смита, оказался ненормальным

3.7т
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Грабитель, забравшийся в дом известного бойца UFC Энтони Смита и устроивший с ним ожесточенную драку, попал на запись видеонаблюдения.

Перед тем как вломиться к Смиту, злоумышленник пытался попасть на территорию одного из его соседей. Он поднялся на крыльцо и попробовал открыть входную дверь. Увидев, что она закрыта, грабитель начал пронзительно кричать и призывать хозяев "убираться из дома".

Энтони Смит

Энтони Смит

Bleacher Report

Пока неизвестно, является ли такое его поведение следствием проблем с психическим здоровьем или оно связано с употреблением наркотиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Смит назвал драку против этого преступника одной из самых сложных в его жизни. Несмотря на ожесточенное сопротивление, бойцу UFC удалось сдержать грабителя и передать его в руки полиции.

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Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
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