Грабитель, забравшийся в дом известного бойца UFC Энтони Смита и устроивший с ним ожесточенную драку, попал на запись видеонаблюдения.

Перед тем как вломиться к Смиту, злоумышленник пытался попасть на территорию одного из его соседей. Он поднялся на крыльцо и попробовал открыть входную дверь. Увидев, что она закрыта, грабитель начал пронзительно кричать и призывать хозяев "убираться из дома".

Энтони Смит Bleacher Report

.@lionheartasmith says he's still ready to fight on 4/25 even after he fought off an intruder at his home over the weekend. This is video for the suspect after he allegedly broke into another man's home before going to Smith's. Smith describes what happened.@3NewsNowOmaha pic.twitter.com/mGwSlTjimo — Jake Wasikowski (@jakewasikowski) April 9, 2020

Пока неизвестно, является ли такое его поведение следствием проблем с психическим здоровьем или оно связано с употреблением наркотиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Смит назвал драку против этого преступника одной из самых сложных в его жизни. Несмотря на ожесточенное сопротивление, бойцу UFC удалось сдержать грабителя и передать его в руки полиции.

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