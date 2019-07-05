"Готов на все": Бубка выступил с заявлением о скандале в МОК

Президент НОК Украины и член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка отверг обвинения в коррупции, которые прозвучали от бывшего губернатора штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала.

В ответ на скандальные заявления бразильского чиновника о получении взятки украинским функционером в обмен на голос в поддержку Рио-де-Жанейро как столицы летней Олимпиады-2016 Бубка написал в Twitter.

Сергей Бубка

I completely reject all the false claims made by the former Rio State governor who is currently serving a long prison sentence for corruption. — Sergey Bubka (@sergey_bubka) 5 июля 2019 г.

"Я полностью отвергаю все ложные утверждения бывшего губернатора Рио, который сейчас отбывает длительное наказание в тюрьме по обвинению в коррупции. Мистер Диак никогда не обращался ко мне по поводу моего голоса на выборах города-хозяина Олимпийских игр-2016", – отметил прославленный прыгун.

Mr Diack has never contacted me about my vote at the election of the host city for the Olympic Games 2016. My lawyers will write to Mr Diack to ask him to explain the allegations of Mr Cabral who wrongly claims in his testimony that Mr Diack could secure my vote. — Sergey Bubka (@sergey_bubka) 5 июля 2019 г.

В деле отстаивания правды президент украинского НОК готов использовать все методы.

"Мои адвокаты свяжутся с господином Диаком, чтобы он дал объяснения словам Кабрала, который в своих показаниях ложно утверждает, что мистер Диак мог получить мой голос. Я поручаю своим адвокатам воспользоваться всеми правовыми средствами, которые они имеют в своем распоряжении, чтобы защитить все мои права", – заявил Бубка.

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Ранее экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что он заплатил действующему на тот момент главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламину Диаку $1,5 млн за "пять или шесть голосов в пользу Рио". На эти деньги якобы были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых Сергей Бубка и россиянин Александр Попов.

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