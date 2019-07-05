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"Готов на все": Бубка выступил с заявлением о скандале в МОК

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Президент НОК Украины и член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка отверг обвинения в коррупции, которые прозвучали от бывшего губернатора штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала.

В ответ на скандальные заявления бразильского чиновника о получении взятки украинским функционером в обмен на голос в поддержку Рио-де-Жанейро как столицы летней Олимпиады-2016 Бубка написал в Twitter.

Сергей Бубка

Сергей Бубка

"Я полностью отвергаю все ложные утверждения бывшего губернатора Рио, который сейчас отбывает длительное наказание в тюрьме по обвинению в коррупции. Мистер Диак никогда не обращался ко мне по поводу моего голоса на выборах города-хозяина Олимпийских игр-2016", – отметил прославленный прыгун.

В деле отстаивания правды президент украинского НОК готов использовать все методы.

"Мои адвокаты свяжутся с господином Диаком, чтобы он дал объяснения словам Кабрала, который в своих показаниях ложно утверждает, что мистер Диак мог получить мой голос. Я поручаю своим адвокатам воспользоваться всеми правовыми средствами, которые они имеют в своем распоряжении, чтобы защитить все мои права", – заявил Бубка.

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Ранее экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что он заплатил действующему на тот момент главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламину Диаку $1,5 млн за "пять или шесть голосов в пользу Рио". На эти деньги якобы были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых Сергей Бубка и россиянин Александр Попов.

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинские спортсмены пострадали в Москве за акцию против оккупации России.

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Персона
Сергей Бубка
Место
УкраинаКиев
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