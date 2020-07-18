Горуна – россиянину в Facebook: вам, советским зомби, уважение неизвестно

Призер чемпионатов мира и Европы по каратэ, чемпион Всемирных игр 2017 года и Европейских игр 2019 года Станислав Горуна поставил на место российского пользователя в Facebook.

Пользователь из России раскритиковал украинского каратиста Facebook Станислава Горуны

Станислав принял участие в акции поддержки украинского языка в Facebook. На замечание под своим постом про то, что от каратиста также можно услышать русский язык, Горуна ответил, что это – уважение к людям.

"Я говорю свободно на английском, русском, а также знаю (изучаю) элементарные фразы для общения в каждой стране, где нахожусь. И для вас пишу сейчас на русском. И на русском вам объясню, что это фото – о государственном языке, и о родном мне. Поэтому на русском пошлю вас лесом. Всегда удивляло, как некий Алеша из Новороссийска может мне или любому другому украинцу рассказывать что-то о языке, тем более, на моей странице", – написал Горуна.

Горуна добавил, что главной проблемой для россиян является не язык, а уважение.

"Приезжая в Россию, Казахстан, или ту же Словакию, я перехожу на русский для общения с людьми, которые его понимают. Потому что это элементарное уважение. Но вам, советским зомби, такое уважение неизвестно", – подытожил Горуна.

Горуна ответил пользователям из России за критику Facebook Станислава Горуны

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Горуна жестко высказался о ситуации в Новых Санжарах Полтавской области, где случились массовые беспорядки из-за коронавируса.