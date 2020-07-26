Горуна: не хочу воевать на Донбассе, чтобы не рисковать семьей и Олимпиадой

Шестикратный чемпион Украины по каратэ и призер чемпионатов Европы и мира Станислав Горуна заявил, что не поехал бы воевать с Россией на восток Украины.

По словам титулованного спортсмена, ему есть что терять.

"Если мне скажут: "Едь, воюй", то я не уверен, что я принесу там пользу, если честно. У меня нет такой военной подготовки, чтобы там воевать. Учитывая, что у меня есть сын, жена и семья, и реальные шансы выступить на Олимпиаде... Я не хотел бы этим рисковать. Если бы я был один, то, скажем так, без сомнений. Есть вещи, которые люди не хотят терять", – рассказал Горуна в эфире Youtube-канала "Сила спорту".

Ранее Горуна признался, что испытывает отвращение к украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко из-за их гражданской позиции.