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11 декабря • обновлено в 20:00
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"Городки и лапта с Л/ДНР": в России решили провести альтернативную Олимпиаду

2.1т
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести в России альтернативную Олимпиаду.

"Городки и лапта с Л/ДНР": в России решили провести альтернативную Олимпиаду

"Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры", – сказала Матвиенко.

"Ну вот и началась ПУТИАДА. Сейчас еще инет отрубят и начнут по ТВ вещать что ее уровень и престиж много выше Олимпиады", "Лёгко! Абхазия, Южная Осетия, "ДНР", "ЛНР", Науру, Зимбабве, Никарагуа, Казахстан.. Мало? Ну а если добавить Кубу и Приднестровье? Тогда что скажете?" - не сдерживают эмоции комментарии.

"Будет своя Русиада, с преферансом и матвиенками! Танковый биатлон и лапта, городки и косьба на скорость, борьба на поясах и кто дальше плюнет! Позовем всех друзей: белорусов, абхазов, северокорейцев, венесуэльцев! Устроим праздник спорта на радость луноликому!" - с сарказмом пишут юзеры.

"Городки и лапта с Л/ДНР": в России решили провести альтернативную Олимпиаду
"Городки и лапта с Л/ДНР": в России решили провести альтернативную Олимпиаду
"Городки и лапта с Л/ДНР": в России решили провести альтернативную Олимпиаду
"Городки и лапта с Л/ДНР": в России решили провести альтернативную Олимпиаду
"Городки и лапта с Л/ДНР": в России решили провести альтернативную Олимпиаду
"Городки и лапта с Л/ДНР": в России решили провести альтернативную Олимпиаду
"Городки и лапта с Л/ДНР": в России решили провести альтернативную Олимпиаду
"Городки и лапта с Л/ДНР": в России решили провести альтернативную Олимпиаду
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Автор
Максим Богданов
Тема
допинговый скандал
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Петров Игорь
Петров Игорь
...и назвать её по скрепному-аленьпиада.
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1
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Руденко Вован
Руденко Вован
Еще метание лепех им будет в пору.
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Туголуков Александр
Туголуков Александр
еще ничего не решили. разумно было бы организовать лиги в некоторых видах спорта. биатлонная точно будет пользоваться успехом.
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