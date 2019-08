Жена, годовалый сын и теща звезды бейсбольной лиги США Блейка Бивенса найдены мертвыми в своем доме в Вирджинии.

19-летний шурин Блейка Мэтью Бернард расстрелял всех, кто находился в здании, включая собаку знаменитого бейсболиста.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили тело женщины на дорожке перед входом. Войдя в помещение, полиция обнаружила без признаков жизни вторую женщину и ребенка.

После убийства Бернард попытался скрыться от правоохранителей, убегая голышом. Перед тем, как копы смогли арестовать преступника, он начал сексуально домогаться случайного прохожего, оказавшегося на парковке.

Очевидцы смогли заснять на видео этот момент.

This is the brother in law of minor league baseball player Blake Bivens. He murdered Blake's wife, child & mother in law.



It took dozens of officers to capture him yet he was taken alive.



Imagine if he was....



This is why Kap took a knee.

📹@8NEWS pic.twitter.com/3fk1HdpNTH