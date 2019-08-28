Жена, годовалый сын и теща звезды бейсбольной лиги США Блейка Бивенса найдены мертвыми в своем доме в Вирджинии.

Момент задержания The Sun

19-летний шурин Блейка Мэтью Бернард расстрелял всех, кто находился в здании, включая собаку знаменитого бейсболиста.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили тело женщины на дорожке перед входом. Войдя в помещение, полиция обнаружила без признаков жизни вторую женщину и ребенка.

После убийства Бернард попытался скрыться от правоохранителей, убегая голышом. Перед тем, как копы смогли арестовать преступника, он начал сексуально домогаться случайного прохожего, оказавшегося на парковке.

Очевидцы смогли заснять на видео этот момент.

This is the brother in law of minor league baseball player Blake Bivens. He murdered Blake's wife, child & mother in law.



It took dozens of officers to capture him yet he was taken alive.



Imagine if he was....



This is why Kap took a knee.

📹@8NEWS pic.twitter.com/3fk1HdpNTH — The Shadow League (@ShadowLeague) August 28, 2019

Бернарда нейтрализовали лишь обработав его дубинками, и применив перцовый балончик.

Момент задержания The Sun

Блейк Бивенс со своей женой Эмили Мари и годовалым сыном Калленом The Sun

Место трагедии The Sun

Убийца Мэтью Бернард The Sun

Блейк Бивенс со своей женой Эмили, которая была убита вместе с ее маленьким сыном и мамой The Sun

Убийца Мэтью Бернард The Sun

Блейк Бивенс со своей женой Эмили The Sun

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что перспективного футболиста и его мать застрелили в Мексике.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!