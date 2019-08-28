Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Голый псих застрелил сына, жену и тещу знаменитого спортсмена - опубликовано видео

2.4т Читать материал на украинском

Жена, годовалый сын и теща звезды бейсбольной лиги США Блейка Бивенса найдены мертвыми в своем доме в Вирджинии.

Момент задержания

Момент задержания

The Sun

19-летний шурин Блейка Мэтью Бернард расстрелял всех, кто находился в здании, включая собаку знаменитого бейсболиста.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили тело женщины на дорожке перед входом. Войдя в помещение, полиция обнаружила без признаков жизни вторую женщину и ребенка.

После убийства Бернард попытался скрыться от правоохранителей, убегая голышом. Перед тем, как копы смогли арестовать преступника, он начал сексуально домогаться случайного прохожего, оказавшегося на парковке.

Очевидцы смогли заснять на видео этот момент.

Бернарда нейтрализовали лишь обработав его дубинками, и применив перцовый балончик.

Момент задержания

Момент задержания

The Sun

Блейк Бивенс со своей женой Эмили Мари и годовалым сыном Калленом

Блейк Бивенс со своей женой Эмили Мари и годовалым сыном Калленом

The Sun

Место трагедии

Место трагедии

The Sun

Убийца Мэтью Бернард

Убийца Мэтью Бернард

The Sun

Блейк Бивенс со своей женой Эмили, которая была убита вместе с ее маленьким сыном и мамой

Блейк Бивенс со своей женой Эмили, которая была убита вместе с ее маленьким сыном и мамой

The Sun

Убийца Мэтью Бернард

Убийца Мэтью Бернард

The Sun

Блейк Бивенс со своей женой Эмили

Блейк Бивенс со своей женой Эмили

The Sun

Новости
Много трупов: неизвестный расстрелял киберспортсменов на турнире - опубликовано видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что перспективного футболиста и его мать застрелили в Мексике.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "бейсбол" на OBOZREVATEL.

Тема
бейсбол
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
0
Смешно
0
Интересно
18
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...