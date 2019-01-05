Головой об лед: российская спортсменка получила жуткую травму на Кубке мира

Россиянка Виктория Демченко не смогла добраться до финиша на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Кенигсзе.

Спортсменка перевернулась во время прохождения трассы и ударилась головой об ледяной желоб.

Россиянку экстренно госпитализировали. Несмотря на то, что жизни спортсменки ничего не угрожает, врачи побаиваются ее состояния.

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"Пока неизвестно, что с ней. Ее только что увезли в больницу. Надеемся, что все будет в порядке. Могу сказать, что она пришла в сознание. Нужно подождать, что скажут в больнице, каким будет ее состояние", – цитирует президента Федерации санного спорта России Наталию Гарт Спорт-Экспресс.

Виктория Демченко cska.ru

Отец спортсменки Альберт Демченко подробнее рассказал об инциденте.

"Переломов нет, только небольшое сотрясение. Сегодня она останется в больнице под надзором врачей, а завтра, скорее всего, уже выйдет", - сообщил Демченко в интервью ТАСС.

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