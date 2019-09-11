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12 сентября • обновлено в 00:05
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"Go, Ukraine!" В России восхитились украинской чемпионкой

2.1т Читать материал на украинском

Успех прославленной украинской легкоатлетки Юлии Левченко вызвал восторг у болельщиков из России.

Победа 21-летней прыгуньи в высоту в легкоатлетическом матче Европа – США, который прошел в Минске (Беларусь), и лишь третье место знаменитой россиянки Марии Ласицкене, не остались без внимания в Российской Федерации.

Юзеры в интернете восхищаются талантом нашей соотечественницы, не забывая отметить и красоту киевлянки.

"Go, Ukraine!" В России восхитились украинской чемпионкой
"Go, Ukraine!" В России восхитились украинской чемпионкой
"Go, Ukraine!" В России восхитились украинской чемпионкой
"Go, Ukraine!" В России восхитились украинской чемпионкой
"Go, Ukraine!" В России восхитились украинской чемпионкой
"Go, Ukraine!" В России восхитились украинской чемпионкой
"Go, Ukraine!" В России восхитились украинской чемпионкой
"Go, Ukraine!" В России восхитились украинской чемпионкой
"Go, Ukraine!" В России восхитились украинской чемпионкой
"Go, Ukraine!" В России восхитились украинской чемпионкой
Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Новости
Украинка Левченко взяла "серебро" на этапе "Бриллиантовой лиги"

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы в Быдгоще (Польша). Спортсменке покорилась планка 197 сантиметров.

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Читайте все новости по теме "легкая атлетика" на OBOZREVATEL.

Тема
легкая атлетика
Персона
Юлия Левченко
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