"Go, Ukraine!" В России восхитились украинской чемпионкой

Успех прославленной украинской легкоатлетки Юлии Левченко вызвал восторг у болельщиков из России.

Победа 21-летней прыгуньи в высоту в легкоатлетическом матче Европа – США, который прошел в Минске (Беларусь), и лишь третье место знаменитой россиянки Марии Ласицкене, не остались без внимания в Российской Федерации.

Юзеры в интернете восхищаются талантом нашей соотечественницы, не забывая отметить и красоту киевлянки.

Юлия Левченко Instagram

Юлия Левченко Instagram

Юлия Левченко Instagram

Юлия Левченко Instagram

Юлия Левченко Instagram

Юлия Левченко Instagram

Юлия Левченко Instagram

Юлия Левченко Instagram

Юлия Левченко Instagram

Юлия Левченко Instagram

Юлия Левченко Instagram

Юлия Левченко Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы в Быдгоще (Польша). Спортсменке покорилась планка 197 сантиметров.

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