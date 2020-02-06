"Глупо сделала": российская чемпионка мира прокомментировала попытку суицида

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова назвала свою попытку совершить самоубийство глупостью.
"Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу", – цитирует слова Солдатовой агентство Чемпионат.
Александра Солдатова
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Гимнастка самостоятельно пришла в Морозовскую больницу в Москве. Оценив ее состояние, врачи пришли к выводу, что спортсменку необходимо госпитализировать. В машине скорой помощи по дороге в научно-исследовательский институт Склифосовского она вела себя адекватно и сожалела о случившемся.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Солдатова совершила попытку самоубийства, нанеся себе ножевые ранения.
Ее тренер Анна Дьяченко была потрясена произошедшим, заявив, что общалась со своей подопечной накануне, но не знала о попытке суицида. В больнице, где лежит спортсменка, рассказали о ее состоянии.
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