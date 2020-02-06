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7 февраля • обновлено в 08:33
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"Глупо сделала": российская чемпионка мира прокомментировала попытку суицида

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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова назвала свою попытку совершить самоубийство глупостью.

"Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу", – цитирует слова Солдатовой агентство Чемпионат.

Александра Солдатова

Александра Солдатова

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Гимнастка самостоятельно пришла в Морозовскую больницу в Москве. Оценив ее состояние, врачи пришли к выводу, что спортсменку необходимо госпитализировать. В машине скорой помощи по дороге в научно-исследовательский институт Склифосовского она вела себя адекватно и сожалела о случившемся.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Солдатова совершила попытку самоубийства, нанеся себе ножевые ранения.

Ее тренер Анна Дьяченко была потрясена произошедшим, заявив, что общалась со своей подопечной накануне, но не знала о попытке суицида. В больнице, где лежит спортсменка, рассказали о ее состоянии.

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Читайте все новости по теме "художественная гимнастика" на OBOZREVATEL.

Тема
художественная гимнастика
Место
Россия Москва
Тег
самоубийство
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
От хорошой жизни на рососии...
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ------ https://shorturl.ca/poyas
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