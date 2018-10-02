Глаз взорвался: на крупном турнире случилась трагедия

Ужасный случай произошел в Париже на крупном турнире по гольфу Ryder Cup.После неудачного удара, мяч американского гольфиста Брукса Коэпки попал прямо в глаз 49-летней болельщице Корин Реманде.
Обследование в больнице, куда была экстренно доставлена женщина, показало, что от удара ее глазное яблоко взорвалось и она ослепла на правый глаз. Реманде намерена подать в суд на организаторов турнира, поскольку, по ее мнению, они не предупредили болельщиков, когда мяч игрока полетел сторону толпы, пишут французские СМИ.
Американский гольфист был настолько потрясен произошедшим, что пропустил несколько своих попыток по ходу турнира.
Как сообщал OBOZREVATEL, встреча украинской теннисистки Элины Свитолиной с Михаэлой Бузарнеску в рамках второго круга турнира WTA Premier 5 Coupe Rogers в Монреале закончилась жуткой травмой румынки.