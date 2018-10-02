Глаз взорвался: на крупном турнире случилась трагедия

Ужасный случай произошел в Париже на крупном турнире по гольфу Ryder Cup.После неудачного удара, мяч американского гольфиста Брукса Коэпки попал прямо в глаз 49-летней болельщице Корин Реманде.

Обследование в больнице, куда была экстренно доставлена женщина, показало, что от удара ее глазное яблоко взорвалось и она ослепла на правый глаз. Реманде намерена подать в суд на организаторов турнира, поскольку, по ее мнению, они не предупредили болельщиков, когда мяч игрока полетел сторону толпы, пишут французские СМИ.

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Американский гольфист был настолько потрясен произошедшим, что пропустил несколько своих попыток по ходу турнира.

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