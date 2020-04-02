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2 апреля • обновлено в 22:32
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Главный тренер сборной России Андрей Родионенко заразился коронавирусом

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У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко подтвердился коронавирус.

Андрея Родионенко

Андрея Родионенко

Федерация спортивной гимнастики России

"Пришли анализы (спортсменов на базе в Новогорске), и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике", — сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на главного тренера национальной сборной по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в учебно-тренировочном центре "Новогорск", в котором на карантине были закрыты 122 российских спортсмена, зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус спортивная гимнастика
Место
Россия
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