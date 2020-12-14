Главный бой UFC 256 завершился редчайшим результатом

Бразильский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейвесон Фигередо (20-1-1) и мексиканец Брэндон Морено (18-5-2) завершили вничью главный поединок турнира UFC 256.

Подобное событие в титульном поединке промоушина случился лишь в четвертый раз в истории. При этом бой получился выдался невероятно зрелищным, и будет претендентом на звание лучшего в 2020-м году.

Оба бойца во второй раз за последние три недели вышли в октагон, а Фигередо в ночь перед поединком угодил в больницу из-за кишечной инфекции, что не помешало ему отстоять титул.

За 25 минут соперники нанесли более 500 ударов и провели 12 тейкдаунов. Судьи так и не смогли определить победителя. На их карточках был зафиксирован счет 48-46, 47-47, 47-47.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец UFC Джош Ливитт победил редчайшим приемом за 22 секунды.