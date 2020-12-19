Глава USADA заявил о безнаказанном поведении "русских, грабящих спорт"

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт недоволен решением Апелляционного суда CAS сократить до двух лет наказание для России за систематические нарушения антидопинговых правил.

Чиновник считает, что единственное последствие таких санкций – это запрет поднимать флаг и исполнять гимн в случае победы русских на Олимпиаде или чемпионате мира. В других случаях это просто ребрендинг, а не какое-либо существенное наказание.

"Неправильно называть это отстранением и праздновать как своего рода победу чистых спортсменов. В лучшем случае это просто пощечина. Это разочаровывает, потому что все признали, что эта махинация длилась 10 лет. Мы видели, как Международный олимпийский комитет уже делал подобное перед Играми-2018 в Пхенчхане. И поведение русских, грабящих спорт и разрушающих олимпийские ценности, не изменилось", – цитирует Тайгерта Inside The Games

По словам Тайгерта, уже после Олимпиады-2018 россияне манипулировали с базой и уничтожали доказательства, которые позволили бы восстановить справедливость в отдельных случаях, связанных с господдержкой допинга российских спортсменов.

"Все согласились, что это самая вопиющая афера в спорте, которую только видел мир, и будем надеяться, когда-либо увидит. Хотя правила, с которыми все согласились, допускали полный запрет. WADA не просило об этом, а то, о чем просило, еще больше урезал CAS. Преступление не соответствует наказанию. Его практически нет. Трудно представить себе более серьезное нарушение правил в спорте, поэтому я не понимаю, чем оправдано такое послабление наказания", – сказал Тайгерт.

Ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков заявил, что РФ должны отстранить от крупных международных соревнований на восемь лет.