Глава UFC намекнул на возвращение Хабиба

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, который после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры, может вернуться в октагон.

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт. По его словам, у российского бойца осталась недостигнутой одна из целей.

"Я говорил с Хабибом и его командой после боя, он был переполнен эмоциями. Он еще может вернуться и одержать 30-ю победу. Я очень этого жду. Так хотел его отец. Каким будет это возвращение? Пока не знаю, никто не знает", – заявил Уайт в интервью CBS Sports Radio.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов признался, что раздумывал над тем, чтобы сняться с боя с Джастином Гэтжи из-за смерти отца.