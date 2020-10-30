Глава UFC намекнул на возвращение Хабиба

Александр Чеканов Другие виды спорта 11:38, 30.10.2020

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, который после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры, может вернуться в октагон.

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт. По его словам, у российского бойца осталась недостигнутой одна из целей.

"Я говорил с Хабибом и его командой после боя, он был переполнен эмоциями. Он еще может вернуться и одержать 30-ю победу. Я очень этого жду. Так хотел его отец. Каким будет это возвращение? Пока не знаю, никто не знает", – заявил Уайт в интервью CBS Sports Radio.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов признался, что раздумывал над тем, чтобы сняться с боя с Джастином Гэтжи из-за смерти отца.

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