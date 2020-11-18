Глава UFC: Хабиб будет драться

Глава UFC Дэйна Уайт выразил уверенность в том, что Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон и проведет еще один поединок, чтобы довести количество своих побед до 30.

На YouTube-канале TheMacLife появилось видео пресс-конференции главы промоушена, во время которой он сказал, что поединок Конора МакГрегора и Дастина Порье не будет титульным, поскольку россиянин еще будет драться. Дэйна также прокомментировал информацию о том, что Нурмагомедов сдавал тест на допинг.

"Я говорил вам, что думаю, что Хабиб захочет довести свою статистику до 30-0. Зачем ему проходить тест на допинг, если он не собирается возвращаться? Он еще ничего не подтвердил, но я думаю, что он это сделает. Я не давлю на него. Мы общались об этом. У него только что прошел бой, ему нужно время для отдыха, для семьи. Бой МакГрегор – Порье не будет титульным. Хабиб будет драться. Я верю в это", – заявил Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МакГрегор отреагировал на решение Хабиба завершить карьеру.