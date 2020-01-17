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17 января • обновлено в 13:27
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Глава UFC дал громкое обещание МакГрегору

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Президент UFC Дэйна Уайт пообещал, что ирландец Конор МакГрегор получит желаемый бой против непобедимого россиянина Хабиба Нурмагомедова, если одержит верх над Дональдом "Ковбоем" Серроне.

"Он получит то, чего просил. Он с нетерпением ждет матча-реванша с Хабибом. Думаю, что это не секрет. Если он победит в эти выходные, то получит шанс на титул, и мы увидим самый дорогой pay-per-view-поединок в истории UFC", – сказал Уайт в интервью агентству MMA Fighting.

Дэйна Уайт

Дэйна Уайт

Bloody Elbow

Стоит отметить, что президент главной организации в мире MMA не впервые заявляет о готовности провести реванш между бойцами в случае их побед в грядущих поединках. Тем не менее, Нурмагомедов эту идею отверг, заявив, что будет самостоятельно выбирать следующего оппонента.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бой между Конором МакГрегором и Дональдом "Ковбоем" Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе.

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Темы
MMA UFC
Персоны
Конор МакГрегор Хабиб Нурмагомедов
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