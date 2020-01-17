Глава UFC дал громкое обещание МакГрегору

Президент UFC Дэйна Уайт пообещал, что ирландец Конор МакГрегор получит желаемый бой против непобедимого россиянина Хабиба Нурмагомедова, если одержит верх над Дональдом "Ковбоем" Серроне.

"Он получит то, чего просил. Он с нетерпением ждет матча-реванша с Хабибом. Думаю, что это не секрет. Если он победит в эти выходные, то получит шанс на титул, и мы увидим самый дорогой pay-per-view-поединок в истории UFC", – сказал Уайт в интервью агентству MMA Fighting.

Дэйна Уайт Bloody Elbow

Стоит отметить, что президент главной организации в мире MMA не впервые заявляет о готовности провести реванш между бойцами в случае их побед в грядущих поединках. Тем не менее, Нурмагомедов эту идею отверг, заявив, что будет самостоятельно выбирать следующего оппонента.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой между Конором МакГрегором и Дональдом "Ковбоем" Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе.

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