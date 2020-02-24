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24 февраля • обновлено в 19:06
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Глава ФЛАУ: Россия пыталась скомпрометировать Украину в вопросе допинга

1.7т
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Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул обвинил Россию в том, что она пыталась втянуть Украину в скандалы с допингом и скомпрометировать ее в глазах WADA.

Однако украинским чиновникам, по его мнению, удалось восстановить доверие со стороны международного спортивного сообщества, избежав серьезных санкций. Об этом Игорь Гоцул рассказал в интервью сайту "Трибуна".

"Мы делали все, чтобы НАДЦУ (Национальному антидопинговому центру Украины) вернули статус. Обвинения сняли, этому предшествовала сложная работа. Мы приобщались к изменению украинского антидопингового законодательства, отчитывались о нашей работе –например, о количестве семинаров и проб. В конце концов, смогли убедить международное сообщество. Они нам поверили. Хотя Россия, которой было грустно страдать одной, прилагала много усилий, чтобы потянуть Украину за собой. Нам удалось убедить международную федерацию, что мы существенно отличаемся", – сказал глава ФЛАУ.

Игорь Гоцул

Игорь Гоцул

Xsport

На его взгляд, сейчас "наступило понимание многих спортсменов и тренеров" в вопросе допинга.

"Да, у нас есть положительные пробы, у нас есть тяжелое прошлое, но мы точно отличаемся в политике, которую реализуем сегодня. Мы видим новое поколение, которое не только не готово принимать допинг, они никогда не пойдут на это из-за уровня мировосприятия", – добавил Игорь Гоцул.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло новые обвинения России относительно манипуляций с допинг-пробами спортсменов.

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Автор
Юрий Трохимчук
Темы
допинговый скандал легкая атлетика
Место
Украина
Тег
WADA
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Комментарии на сайте не модерированы
Кор Павел
Кор Павел
Допинг принимают все без исключения. Только пока некоторые не вкл в список запрещённых из-за хорошей крыши
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