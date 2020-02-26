Глава Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что РФ сможет принять Олимпиаду-2020 вместо Токио, после слов экс-вице-президента МОК Дика Паунда об угрозе ее отмены из-за коронавируса.

"Единственная страна, которая может быстро организовать и у которой есть все условия, — это, конечно, Россия. Никто не сможет так быстро организовать и подготовить. Я бы порекомендовал, чтобы это прошло в России", – цитирует слова Кремлева издание RT.

Умар Кремлев Федерация бокса России

Он также рассказал о письме от главы Федерации бокса Японии, где было написано, что их спортсменам запретили выезжать на международные соревнования.

"Учитывая всю эту неготовность стран, я бы предложил. Россия – единственная страна в мире, которая может принять Олимпиаду. Созданы все условия. В аэропортах проверяют всё так чётко, всё организованно", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дик Паунд рассказал, когда будет принято окончательное решение по Олимпийским играм 2020 года, которые должны пройти в Токио.

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