Гиря в армагеддоне выиграла чемпионат России

Ольга Гиря одержала победу в Суперфинале чемпионата России по шахматам, прошедшем в Удмуртии.

Ольга Гиря

По итогам 11 туров Гиря и Наталья Погонина набрали одинаковое количество очков — по 8 баллов.

Шахматистки сыграли тай-брейк и определили победителя после армагеддона. Для 28-летней Гири это первая победа на первенства страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на бойкот турниров, которые проводятся на территории России, сборная Украины собирается участвовать на чемпионате мира по шахматам, который состоится в Ханты-Мансийске.

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