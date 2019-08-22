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Гиря в армагеддоне выиграла чемпионат России

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Ольга Гиря одержала победу в Суперфинале чемпионата России по шахматам, прошедшем в Удмуртии.

Ольга Гиря

Ольга Гиря

По итогам 11 туров Гиря и Наталья Погонина набрали одинаковое количество очков — по 8 баллов.

Шахматистки сыграли тай-брейк и определили победителя после армагеддона. Для 28-летней Гири это первая победа на первенства страны.

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Тема
шахматы
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Россия
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Новости России
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