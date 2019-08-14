Гимнастка впервые в истории выполнила невероятный прыжок, нарушив все законы физики

14-кратной чемпионке мира по спортивной гимнастике Симоне Байлз удался невероятный прыжок на чемпионате США.

Девушка впервые в истории во время вольных упражнений смогла выполнить двойное сальто назад с тремя винтами.

Видео с выступлением четырехкратной олимпийской чемпионки за несколько дней собрало более 2 млн просмотров.

Пользователь в Twitter bubbaprog для удобства замедлил видеозапись, чтобы юзерам было проще понять, что вытворяет Симона. В комментариях любители спорта пишут, что этот элемент нарушает все законы физики и больше похож на кадры из кинобоевика "Матрица".

Simone Biles, in extreme slow motion. pic.twitter.com/mjdYp0zwkv — Timothy Burke (@bubbaprog) August 12, 2019

Ранее Симона вписала свое имя в историю спорта, выполнив двойное сальто назад с двумя винтами во время выступления на бревне.

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