Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Гимнастка впервые в истории выполнила невероятный прыжок, нарушив все законы физики

986 Читать материал на украинском

14-кратной чемпионке мира по спортивной гимнастике Симоне Байлз удался невероятный прыжок на чемпионате США.

Девушка впервые в истории во время вольных упражнений смогла выполнить двойное сальто назад с тремя винтами.

Видео с выступлением четырехкратной олимпийской чемпионки за несколько дней собрало более 2 млн просмотров.

Пользователь в Twitter bubbaprog для удобства замедлил видеозапись, чтобы юзерам было проще понять, что вытворяет Симона. В комментариях любители спорта пишут, что этот элемент нарушает все законы физики и больше похож на кадры из кинобоевика "Матрица".

Новости
Фигуристка впервые в истории выполнила уникальный прыжок - видеофакт

Ранее Симона вписала свое имя в историю спорта, выполнив двойное сальто назад с двумя винтами во время выступления на бревне.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "спортивная гимнастика" на OBOZREVATEL.

Тема
спортивная гимнастика
Персона
Симона Байлз
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Стероидами простуду все американские спортсмены лечат ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...