Гимнастка собрала миллион просмотров выступлением под Майкла Джексона

Американская гимнастка Кейтлин Охаси продемонстрировала высочайшее мастерство и артистизм, выступив с зажигательным номером под аккомпанемент Майкла Джексона.

Спортсменка исполнила номер под хит короля поп-музыки, получив не только максимальное количество баллов от жюри, но и всемирную известность.

Видео, где Кейтлин показывает чудеса акробатики стало вирусным и разошлось в интернете миллионным тиражем.

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