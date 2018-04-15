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Гимнастка собрала миллион просмотров выступлением под Майкла Джексона

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Американская гимнастка Кейтлин Охаси продемонстрировала высочайшее мастерство и артистизм, выступив с зажигательным номером под аккомпанемент Майкла Джексона.

Спортсменка исполнила номер под хит короля поп-музыки, получив не только максимальное количество баллов от жюри, но и всемирную известность.

Видео, где Кейтлин показывает чудеса акробатики стало вирусным и разошлось в интернете миллионным тиражем.

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Ранее "Обозреватель" сообщал, что кормящая грудью полуголая гимнастка вызвала бурное обсуждение в интернете.

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Тема
спортивная гимнастика
Место
США
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