Гимнастка собрала миллион просмотров выступлением под Майкла Джексона

Американская гимнастка Кейтлин Охаси продемонстрировала высочайшее мастерство и артистизм, выступив с зажигательным номером под аккомпанемент Майкла Джексона.
Спортсменка исполнила номер под хит короля поп-музыки, получив не только максимальное количество баллов от жюри, но и всемирную известность.
Видео, где Кейтлин показывает чудеса акробатики стало вирусным и разошлось в интернете миллионным тиражем.
Ранее "Обозреватель" сообщал, что кормящая грудью полуголая гимнастка вызвала бурное обсуждение в интернете.
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