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Гимн Украины! Появилось видео награждения Белодед на чемпионате мира по дзюдо

1.6т Читать материал на украинском

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира. 18-летняя киевлянка завоевала "золото" в весовой категории до 48 килограмм.

В решающей схватки наша соотечественница одолела свою принципиальную соперницу Фуну Тонаки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться гимном Украины и украинкой, которая произвела фурор на мундиале.

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Напомним, Дарья Белодед в 2018 году выиграла чемпионат мира в Баку, став самой юной победительницей мирового первенства в истории дзюдо. В том финале Дарья также победила Тонаки.

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Тема
дзюдо
Персона
Дарья Белодед
Место
Япония Токио
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