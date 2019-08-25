Гимн Украины! Появилось видео награждения Белодед на чемпионате мира по дзюдо

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира. 18-летняя киевлянка завоевала "золото" в весовой категории до 48 килограмм.

В решающей схватки наша соотечественница одолела свою принципиальную соперницу Фуну Тонаки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться гимном Украины и украинкой, которая произвела фурор на мундиале.

Напомним, Дарья Белодед в 2018 году выиграла чемпионат мира в Баку, став самой юной победительницей мирового первенства в истории дзюдо. В том финале Дарья также победила Тонаки.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!