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13 января • обновлено в 19:14
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Гимн Украины обескуражил Харлан после победы в Канаде: момент попал на видео

1.3т
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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая накануне одержала блестящую победу на этапе Гран-при в канадском Монреале, была обескуражена во время церемонии награждения.

Наша соотечественница разгромила в финале россиянку Ольгу Никитину и взошла на высшую ступень пьедестала. После получения медалей и ценных призов в зале попросили всех зрителей встать во время гимна Украины.

Ольга Харлан

Ольга Харлан

кадр из видео

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При этом первые слова "Ще не вмерли…" зазвучали еще во время объявления диктора по спорткомплексу, что стало полной неожиданностью для украинки. Ольга повернулась в сторону организаторов с удивленным лицом, что попало в телевизионную трансляцию. Предлагаем вашему вниманию видео этого момента.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Гран-при по фехтованию в Монреале завершился победой Харлан над россиянкой Никитиной 15:7.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Фехтование
Персона
Ольга Харлан
Место
Канада Монреаль
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