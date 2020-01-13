Гимн Украины обескуражил Харлан после победы в Канаде: момент попал на видео

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая накануне одержала блестящую победу на этапе Гран-при в канадском Монреале, была обескуражена во время церемонии награждения.

Наша соотечественница разгромила в финале россиянку Ольгу Никитину и взошла на высшую ступень пьедестала. После получения медалей и ценных призов в зале попросили всех зрителей встать во время гимна Украины.

Ольга Харлан кадр из видео

При этом первые слова "Ще не вмерли…" зазвучали еще во время объявления диктора по спорткомплексу, что стало полной неожиданностью для украинки. Ольга повернулась в сторону организаторов с удивленным лицом, что попало в телевизионную трансляцию. Предлагаем вашему вниманию видео этого момента.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Гран-при по фехтованию в Монреале завершился победой Харлан над россиянкой Никитиной 15:7.

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